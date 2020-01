Donos na Polskę. Marszałek Grodzki pisze do Komisji Weneckiej w sprawie ustawy „represyjnej”. Zagranica ma wydać opinię nt. polskiego prawa

List z prośbą o opinię w sprawie ostatniej nowelizacji ustaw sądowych wysłał do Komisji Weneckiej marszałek Senatu Tomasz Grodzki – informuje wiceszefowa Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon.

Prośbę o opinię w sprawie ostatniej nowelizacji ustaw sądowych Grodzki wysłał do komisji 30 grudnia. Marszałek Senatu chce, aby komisarze odnieśli się do nowego, kontrowersyjnego prawa dyscyplinującego sędziów. Komentatorzy określają ustawę jako „represyjną”.

Ustawa budzi kontrowersje

Uchwalona przez Sejm 20 grudnia ubiegłego roku nowelizacja budzi spore kontrowersje po każdej ze stron sporu politycznego. Nowela wprowadza zmiany do ustroju sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym, a także o sądach administracyjnych, wojskowych i prokuraturze.

Kontrowersje budzi fakt, że nowelizacja wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za różnego rodzaju działania lub zaniechania. Problem tkwi w tym, że nie są one jasno opisane, przez co prawo to może stać się instrumentem represji politycznej.

PO-KO znów donosi za granicą

O ile większość znawców prawa zgadza się z tym, że ustawa jest kontrowersyjna, to już nie wszystkim podoba się sposób na grę polityczną PO-KO. Donoszenie na Polskę do zagranicznych ciał tylko osłabia nasz kraj i jego wiarygodność, którą później trudno będzie dobudować nawet następnym rządom. Dlatego PO-KO krytykuje nie tylko Prawo i Sprawiedliwość ale również stronnicy innych partii prawicowych.

Z tą szkodliwą ustawą należałoby walczyć na gruncie krajowym. Sytuacji nie ułatwia również butna postawa sędziów, oraz fakt, że rzeczywiście nie są oni w Polsce postaciami krystalicznymi. W miejsce pachnące totalitaryzmem ustawy PiS-u należałoby zaproponować głęboką reformę sądownictwa. Powrót do stanu rzeczy z czasów rządów PO na pewno nie jest dobrym rozwiązaniem.

