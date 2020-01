Hollywood promuje życzenia z zachętą do „kopnięcia w tyłek” Trumpa. Lewacka wrażliwość w praktyce

Lewackie gwiazdy Hollywood weszły w nowy rok z jawną nienawiścią, choć na co dzień mówią o tolerancji. W noworocznych życzeniach mówiły, żeby „nie włączać się w ignorancję skorumpowanego, bezdusznego kłamcy okupującego Biały Dom”. To oczywiste nawiązanie do Donalda Trumpa.

Hollywood z okazji nowego roku masowo zaatakowało prezydenta USA Donalda Trumpa. Reżyser Rob Reiner podczas składania życzeń zachęcił, by „nie włączać się w ignorancję skorumpowanego, bezdusznego kłamcy okupującego Biały Dom”. Z kolei reżyser horrorów Stephen King ułożył rymowankę.

– Of his lies we’ve had plenty, Kick his ass in 2020 – powiedział King, co można przetłumaczyć jako „Jego kłamstw mieliśmy już wiele, kopnij go w tyłem w 2020”.

Podobnie zachowała się Bette Midler – aktorka, komik i producent filmowa. Nie tylko jednak walnęła w Trumpa, ale też Bogu ducha winne ofiary ataku na ambasadę w Bagdadzie. Jak podkreśla „Breitbart”, niemalże chwaliła ten atak.

Z kolei reżyser Michael Moore, który okazał poparcie dla Berniego Sandersa oświadczył, że w tym roku „Ameryka rzuci Trumpa”.

– Szczęśliwego Nowego Roku i nowej dekady wszystkim! Może być tylko lepiej! W tym roku rzucamy Trumpa i wysyłamy prawdziwego adwokata do Białego Domu z masowym ruchem za nim / nią – napisał na Twitterze.

Do ataku włączył się także m.in. Jim Carrey.

Źródła: breitbart.com/twitter.com