Jacek Karnowski żyje w innej rzeczywistości. „Sylwester Marzeń w TVP to kroczek do odebrania TVN władzy nad Polską”

Nowy artykuł Jacka Karnowskiego na portalu „wPolityce” udowadnia, że prorządowi dziennikarze żyją w alternatywnej rzeczywistości. Karnowski uważa, że „Sylwester Marzeń w TVP to kroczek do odebrania TVN władzy nad Polską”.

Tak, Jacek Karnowski naprawdę uważa, że „Sylwester Marzeń” jest sukcesem politycznym Prawa i Sprawiedliwości, a nie tylko festiwalem dla gawiedzi zorganizowanym za pieniądze Polaków.

„Frekwencyjny i telewizyjny sukces takich przedsięwzięć jak Sylwester Marzeń to kolejny kroczek w drodze do odebrania TVN – i temu konkretnemu, i temu symbolicznemu – władzy nad Polską. I dlatego warto doceniać te 8 milionów widzów przed telewizorami, i także inne, całkiem liczne, sukcesy komercyjno-rozrywkowe TVP kierowanej przez Jacka Kurskiego. To naprawdę nie są sprawy bez znaczenia, zwłaszcza dla obozu politycznego, który zmaga się z konsekwentnie prowadzoną rebelią establishmentu” – pisze żurnalista.

Jak widać propisowscy dziennikarze, zaczynają zachowywać się tak jak ci proplatformerscy na chwilę przed wyborami w 2015. „Sylwester Marzeń” jest takim samym sukcesem jak „czekoladowy orzeł” Bronisława Komorowskiego, natomiast afery Banasia i Kuchcińskiego niczym nie różnią się od afer PO.

Źródło: „wPolityce”