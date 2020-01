Jasnowidz Jackowski nie zostawił wątpliwości. Zabrał głos w sprawie najważniejszego wydarzenia 2020 roku

Najważniejszym wydarzeniem w 2020 roku będą z pewnością wybory prezydenckie. Co do ich przebiegu mnożą się spekulacje. Teraz na łamach Fakt24 głos w tej sprawie zabrał znany jasnowidz Krzysztof Jackowski. Jego zdaniem spore kłopoty może mieć kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska.

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się w maju. Cały czas czekamy na dokładną datę, ale wiele wskazuje, że będzie to któraś z niedziel: 3, 10 albo 17 maja. Decyzję podejmie już niebawem marszałek Sejmu. Tymczasem trwają ciągłe spekulacje dotyczące ewentualnych rozstrzygnięć. Jasnowidz Krzysztof Jackowski uważa, że kandydatka PO Małgorzata Kidawa-Błońska, może mieć spore kłopoty.

– Mam wrażenie, że dojdzie do jakiejś kompromitacji, czy do jakiś dużych szmerów w opozycji i może to mieć związek z panią Kidawą-Błońską. (…) Ja mam takie odczucie, że jakieś zgrzyty tam nastąpią. Opozycja idzie dość słabo do wyborów na korzyść Pana Dudy – przewiduje Krzysztof Jackowski.

Jasnowidz został zapytany też o osobę Szymona Hołowni. Stwierdził, że publicysta i dziennikarz TVN może odebrać trochę głosów obecnemu prezydentowi, ale ostatecznie nie ma najmniejszych szans w tym starciu. – Mimo wszystko mam takie odczucie, że Andrzej Duda wygra te wybory – stwierdził w rozmowie z Fakt24.