Kurski ściemniał o „Sylwestrze Marzeń” TVP? Nielsen: Zawyżył liczbę widzów o milion

Ile osób naprawdę oglądało „Sylwester Marzeń” TVP? Oficjalne dane przeczą narracji Jacka Kurskiego.

Prezes Jacek Kurski twierdził, że „Sylwester Marzeń” oglądało ponad 6 mln widzów. Takie informacje nie mają jednak pokrycia w oficjalnych danych firm badających pomiar.

– Sylwester Marzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo! – napisał na Twitterze Kurski. Do wpisu dołączył grafikę, według której imprezę państwowej telewizji oglądało 6,06 mln widzów, natomiast show Polsatu 2,1 mln, a TVN 1,3 mln.

Tłumy pod sceną w Zakopanem i rekord przed telewizorami: pik 8,015 mln o 22.43 na Z. Martyniuku. Sylwester śr: TVP2 6,06 mln (pik 8,015); Polsat 2,1 (pik 2,8 mln); TVN 1,3; (pik 2,08 mln). #SylwesterMarzeń to nowa polska tradycja. Dziękujemy widzom TVP za to wspaniałe zwycięstwo! pic.twitter.com/GL6JPidqtq — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) January 1, 2020

Tymczasem branżowy portal Wirtualne Media podał dane telemetryczne Nielsen Audience Measurement. Wynika z nich, że show państwowej telewizji „między godz. 19.58 a 1.00 oglądało średnio 4,96 mln osób, co dało TVP2 35,44 proc. udziału w rynku wśród wszystkich widzów”.

Sylwestra w TVP2 oglądało 5 mln widzów, w Polsacie – 2,2 mln, a w TVN – 1,4 mln (dane Nielsen Audience Measuerment)https://t.co/bDKsvKzljT — Wirtualnemedia.pl (@wirtualnemedia) January 1, 2020

Oznacza to, że Kurski zawyżył liczbę widzów o ponad milion.

Źródło: Wirtualne Media