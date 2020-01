Morawiecki OSZALAŁ! Premier chce odebrać Polakom smak życia!

Mateusz Morawiecki naprawdę chce odebrać Polakom smak życia! Rząd już w pierwszym kwartale przyszłego roku wprowadza trzy nowe podatki. Na cukier, małpki, suplementy. Bez alkoholu i słodyczy imprezy w Polsce już nie będą takie same.

Rząd tłumaczy się koniecznością zadbania o zdrowie Polaków. Nie wiadomo dlaczego politycy sądzą, że biedniejsi Polacy będą zdrowsi. Fałszywe intencje można rozpoznać chociażby po tym, że tylko część środków uzyskanych z nowych danin zostanie skierowana np. na walkę z alkoholizmem.

Podatek od cukru

Podatek od cukru uderzy w nas najmocniej, ponieważ cukier znajduje się we wszystkim. Odczujemy go kupując napoje, różnego rodzaju przekąski, a często również pieczywo.

Podatek od małpek

Podatkiem rząd obłoży również małpki, czyli alkohol sprzedawany w butelkach o pojemności do 300 ml. Rządzący tłumaczą się „walką z alkoholizmem”. Alkoholicy jednak prędzej odejmą sobie i swoim dzieciom od ust jedzenie niż rzucą alkohol. W ten sposób PiS jedynie pogorszy sytuacje takich rodzin.

Poza tym małe buteleczki stały się popularne wśród smakoszy. Pozwalają one na próbowanie droższych alkoholi, lub wprowadzanie ich w formie ciekawostki na imprezy, tzw. „domówki”.

Imprezy w Polsce już nie będą takie same

Dzięki rządzącym imprezy w Polsce już nie będą takie same. Parafrazują „klasyka” PiS odbiera Polakom smak życia. Od teraz drożej wyjdzie nas zaopatrzenie się zarówno w poczęstunek na przyjęcia, jak i w napitek. Jak widać rządzący nie chcą byśmy cieszyli się w Polsce PiS. Ten rząd uważa, że Polaków trzeba niczym dzieci prowadzić za rączkę i systemem kar i szlabanów pokazywać im co jest dla nich dobre, a co złe.

Podatek od suplementów

Wprowadzony został również podatek od suplementów, podmioty, które je reklamują, będą zobowiązane „do wniesienia na rachunek właściwego urzędu skarbowego opłaty w wysokości 10 proc. podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi”.