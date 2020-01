SONDAŻ na najlepszego i najgorszego polityka roku 2019. W obu kategoriach wygrywa jedna osoba

„Super Express” zorganizował ciekawy sondaż. Polacy wybierali najlepszego i najgorszego polityka roku 2019. W obu kategoriach wygrał Jarosław Kaczyński (71 l.).

Ten sondaż bardzo dużo mówi o Polakach. W sondażu „Super Expressu” można było głosować na najlepszego i najgorszego polityka roku 2019.

W obu kategoriach zwyciężyła ta sama osoba. Mowa tu o polityku, który budzi w Polsce największe emocje. Najlepszym (15 proc. głosów) i najgorszym (39 proc. głosów) politykiem roku 2019 w Polsce, według czytelników „SE”, jest Jarosław Kaczyński.

– Prezes PiS jest politykiem, który wzbudza największe emocje. Mimo że sam nazywa się szeregowym posłem, to zwolennicy PiS zawsze będą go wskazywać jako najlepszego polityka, a przeciwnicy – jako najgorszego. To pokazuje poziom podziału w społeczeństwie – ocenia ekspert do spraw wizerunku, dr Mirosław Oczkoś (50 l.).

Ex aequo z Kaczyńskim na pierwszym miejscu, jako najlepszy polski polityk, jest w rzeczonym sondażu Andrzej Duda (48 l.). Podium zamyka Donald Tusk (63 l.).

Co ciekawe, w przypadku głosowania na najgorszego polityka podium wygląda prawie tak samo – zmienia się tylko jedna pozycja. Pierwsze miejsce zajmuje Jarosław Kaczyński, drugie Grzegorz Schetyna (22 proc. głosów) i trzecie, ponownie, Donald Tusk (7. proc).

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Pollster dla „SE”.

Źródło: Super Express