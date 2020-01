Tomasz Bagiński, współtwórca serialu „Wiedźmin” Netflix`a, przyznaje: Popełniliśmy sporo błędów

Tomasz Bagiński, czyli ojciec chrzestny serialu wiedźmin od Netfliksa, przyznaje, że twórcy „popełnili sporo błędów” przy pierwszym sezonie. Zapowiada jednak, że naprawią je w „Wiedźminie s.2”.

Tomasz „Baggins” Bagiński nie bez przyczyny nazywany jest ojcem chrzestnym serialu „Wiedźmin”. To on zaniósł do Hollywood pomysł adaptowania książek Andrzeja Sapkowskiego. Z początku planował nakręcenie filmu, a później podjął współpracę z Netfliksem.

We wstępnych założeniach Bagiński miał wyreżyserować jeden odcinek serialu. Finalnie został producentem pilnującym jakości całego showu. Dodatkowo firma Platige Image, której członkiem jest Bagiński, była odpowiedzialna za efekty komputerowe w serialu.

„Popełniliśmy sporo błędów”

Po prawie dwóch tygodniach od premiery „Baggins” wypowiada się na temat efektu końcowego pracy swojej i swoich kolegów z planu.

– Mam taką filozofię, że robiąc coś, trzeba popełniać błędy, to jest wpisane w tworzenie, bo jedynym sposobem na unikanie błędów jest nierobienie niczego. W przypadku tak dużej produkcji jak Wiedźmin popełniliśmy ich sporo. Do wszystkich się nie przyznamy. To by nikomu nie pomogło – mówi.

Sezon 2. będzie lepszy. Kiedy premiera?

Bagiński uspokaja fanów w kwestii sezonu drugiego. „Wiedźmin” ‚dwójka’ ma być dużo lepszy. Twórcy ponoć biorą sobie opinie fanów do serca.

– Mamy więcej czasu i nawet teraz, kilka miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć, pewne rzeczy są już dokładnie zaplanowane i zaprojektowane. Przy pierwszym sezonie nie mięliśmy tego luksusu. […] Naturą drugich sezonów jest to, że wie się już więcej o materiale. Doskonale znamy nasze postaci, bo te też odkrywane były przez kilka pierwszych tygodni przez nas i przez aktorów. Dotyczy to nie tylko gry aktorskiej, ale też rzeczy technicznych, wyglądu, kostiumów.

O tym, czy te plany poprawy zostaną wcielone w życie przekonamy się dopiero w 2021, ponieważ to na ten rok planuje się premierę sezonu drugiego.

Źródło: Wyborcza via Gry Online