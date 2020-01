Trener piłkarski oskarżony o molestowanie nieletniej

Trener żeńskiej drużyny piłki nożnej w Jarosławiu (Podkarpackie) Zenon B. został oskarżony o doprowadzenie 15-letniej dziewczynki do poddania się innym czynnościom seksualnym. Miał to zrobić, zanim dziewczynka skończyła 15 lat, a także później.

Jak poinformowała w czwartek zastępca szefa Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu prok. Bożena Harasz-Wołoszyn akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do Sądu Rejonowego w tym mieście.

57-letni trener, który jest także nauczycielem wychowania fizycznego, usłyszał trzy zarzuty. Wszystkie dotyczą wielokrotnego molestowania, czyli doprowadzenia dziewczynki do poddania się innym czynnościom seksualnym. Miał ją dotykać w miejsca intymne. Ponadto w jednym przypadku trener miał użyć siły.

Jak wyjaśniła prok. Harasz-Wołoszyn, różnica między zarzutami jest taka, że część z nich dotyczy czynów dokonywanych, zanim dziewczynka skończyła 15 lat. Te są zagrożone karą do 12 lat więzienia. Innych czynów miał się dopuścić po ukończeniu przez pokrzywdzoną 15 lat, za co grozi do 8 lat więzienia.

Do czynów, o jakich mówią zarzuty, miało dochodzić wielokrotnie od jesieni ub. roku do wiosny 2019 r.

Zenon B. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia.

Pokrzywdzona 15-latka została przesłuchana w obecności biegłego psychologa. Specjalista nie stwierdził u niej skłonności do konfabulacji.

Prokuratura przesłuchała też świadków, m.in. inne zawodniczki z drużyny. Według śledczych, zgromadzony materiał dowodowy uprawdopodobnił dokonanie przez trenera tych czynów na tyle, że pozwolił prokuraturze na skierowanie do sądu aktu oskarżenia.

Wobec Zenona B. prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe w wysokości 7 tys. zł i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna został zawieszony w czynnościach trenera i nauczyciela.(PAP)