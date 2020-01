Zenek Martyniuk złotem płaci, a Sławomir Świerzyński się zdziwił. Emerytury i ZUS gwiazd disco-polo

Mimo, że większość artystów narzeka na biedę na emeryturze, to nie należy do nich król disco-polo. Zenek Martyniuk zadbał o swoją przyszłość. Jak podaje portal „WP Gwiazdy” niewielu z z artystów jest jednak w stanie przyznać się, że przez całe życie nie odkładało żadnych składek”. Sławomir Świerzyński z Bayer Full dostał wyliczenie z ZUS.

Sławomir Świerzyński, lider zespołu disco-polo Bayer Full, wyznał, jaką emeryturę wyliczył mu ZUS. Okazało się, że jest to zaledwie… 386 zł. Według obowiązującego prawa, jeśli wysokość emerytury nie sięga 700 zł, to i tak ją dostanie w tej kwocie.

– Dostałem pisemko, w którym ZUS po 37 latach płacenia wymaganych stawek gwarantuje mi 386 zł emerytury. Nie mogłem w to uwierzyć. Moja żona się śmiała, że nawet łódki nie zatankuję za te pieniądze, nie mówiąc już o samochodzie – wyznał w minionym roku „Super Expressie”.

O emerytury WP Gwiazdy zapytała legendę Disco Polo – Zenka Martyniuka. Jak wiadomo, artysta koncertując regularnie, zarabia krocie. Rocznie ponad 2 mln zł.

– Nie dostaję żadnych pisemek. Tak naprawdę nie interesowałem się tym. Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości 4 tys. zł, ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie jak przyjdzie na to czas – powiedział w rozmowie z WP Gwiazdy Zenek Martyniuk.

4 tys. zł składki miesięcznie to spora kwota, Średnio suma, którą ZUSowi płacą przedsiębiorcy to ok. 1400 zł miesięcznie. Tak więc kwota wpłacana przez króla disco-polo robi wrażenie. Zwłaszcza, że emerytura z ZUS może być nawet kilkakrotnie niższa.

Panie Zenku, szkoda tych pieniędzy. Trupa ZUS już nic nie uratuje, a pieniądze może Pan przekazać na jakiś szczytny cel, albo zainwestować w coś. Będzie z tego więcej pożytku dla Pana i bliźnich.

