Atak nożownika w Villejuif pod Paryżem. „Miał na sobie pas szahida” [FOTO]

Do ataku nożownika doszło w publicznym parku. Do Villejuif pod Paryżem jedzie już francuski sekretarz stanu przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Sprawca ataku oraz jedna z ofiar nie żyją. Co najmniej dwie osoby są ciężko ranne. Jak podają lokalne media, napastnik zmarł wkrótce po tym, jak został postrzelony przez policjanta.

#BREAKING

4 people stabbed in #Villejuif, #France terror attack.

Terrorist was wearing a suicide vest and was shot dead by police. pic.twitter.com/sYHttATpFG

— News flash (@BRNewsFlash) January 3, 2020