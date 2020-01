Cyklon Fabian wkracza do Polski. Nadciągają burze śnieżne i wichury do 120 km/h [PROGNOZA POGODY]

Jak zapowiadali synoptycy, w ten weekend będzie w Polsce ochłodzenie. Jednak zapowiada się ono jeszcze gorzej, niż wcześniej. Cyklon Fabian przyniesie nie tylko ujemne temperatury, ale również wichury a nawet burze śnieżne.

Cyklon Fabian (Fabio) znajduje się obecnie nad Morzem Arktycznym. Jego fronty atmosferyczne sięgną prawie całą Europę. Odczują go nie tylko mieszkańcy północnej, ale i południowej części kontynentu. Między północą a południem Europy może wystąpić potężna różnica ciśnieniu. Przekroczyć może nawet 90 hPa.

Co prawda już teraz odczuwamy zmniejszoną temperaturę, ale to dopiero początek. Prawdziwie chłodny front dotrze do nas jutro. Między północnymi a południowymi regionami kraju różnica ciśnień wyniesie 15 hPa. To zaś oznacza zwiększenie siły wiatru, zwłaszcza na zachodzie i północnym zachodzie Polski.

Przed południem pojawią się silne porywy wiatru na zachodzie. Po południu na zachodzie i w centrum oraz na południu kraju wiatr będzie coraz silniejszy. W nocy osiągnie prędkość 80-90 km//h. Na wybrzeżu zaś prędkość osiągnąć może nawet 100 km/h. Na Bałtyku spodziewany jest sztorm, a w górach prędkość wiatru przekroczy 120 km/h.

W niedzielę przed południem nad północno-zachodnią część kraju nadciągać będzie tzw. front szkwałowy. Należy spodziewać się opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Wiatr będzie wiał z prędkością około 90 km/h. Miejscami może wystąpić nagły spadek temperatury.

Późnym wieczorem front szkwałowy przesunie się nad centralną i południową Polskę. Mogą wystąpić burze śnieżne, czyli opady śniegu połączone z wyładowaniami atmosferycznymi. Jest to niezwykle rzadkie zjawisko.

