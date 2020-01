Ekipa Kościńskiego naciska. Fiskus dokręci śrubę Polakom w nowym roku

Dyrektorzy KAS tłumaczą się z działań, które mają zwiększyć wpływy z podatków. Eksperci jednogłośnie stwierdzają, że to jasna zapowiedź, że fiskus dokręci śrubę Polakom w tym roku.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że w ubiegłym miesiącu dyrektorzy skarbówek dostali pisma z „prośbą” o wyjaśnienie, jakie czynności podjęli, aby zwiększyć wpływy z podatków. Pismo podpisane było przez Dariusza Aniećko, dyrektora departamentu poboru podatków w ministerstwie finansów. Obecnym ministrem finansów jest Tadeusz Kościński.

Co ważne, pismo wysłano „w związku z zagrożeniem realizacji wpływów budżetowych pobieranych przez jednostki KAS w 2019 roku”. Urzędnicy nieoficjalnie przyznają, że pismo to można traktować jako zachętę do zwiększenia kontroli haraczu na rzecz rządu.

Dr Antoni Kolek, ekspert Pracodawców RP mówi, że przy coraz wolniejszej gospodarce naturalnym efektem będzie spadek dynamiki podatków. Obawia się, że „podobnych pism wzywających do wyjaśnienia spadku wpływów podatkowych będzie w 2020 r. dużo więcej”.

Z kolei ministerstwo finansów odpowiedziało GW, że „nie ma zagrożenia realizacji ustawy budżetowej”. Zapewnia też, że dochody do budżetu były wyższe, niż przed rokiem.

Tak wiec odpowiedzi na pytanie, skąd „zagrożenie realizacji wpływów”, odpowiedzi nie ma.

Źródło: money.pl