HIT! Lotnisko opublikowało listę zagubionych rzeczy. Wśród nich… „mąż”

Lotnisko East Midlands w Wielkiej Brytanii opublikowało listę rzeczy zagubionych przez pasażerów w 2019 roku. Wśród rozmaitych przedmiotów znalazł się także… mąż jednej z pasażerek.

Port lotniczy East Midlands znajduje się w pobliżu Nottingham, Derby i Leicester. Lotnisko obsługuje w przeważającej mierze tanie linie lotnicze Ryanair i esayJet. Jest także połączone z kilkoma polskimi portami. Co więcej, jednym z najczęstszych kierunków lotów z East Midlands jest Wrocław. Nie jest więc wykluczone, że na liście znalazły się także przedmioty podróżnych z Polski.

Na opublikowanej przez lotnisko liście zapisano m.in. wałek do ciasta, glukometr, balkon do chodzenia, zraszacz, a nawet klimatyzator. Ponadto zaginęły także zabawkowa wiertarka Bosch, zestaw wiertarek i kluczy, trójkąt ostrzegawczy do auta, karta wędkarska i świecący anioł-latarka.

Jednak punktem, który wzbudza najwięcej emocji jest… mąż. To nie żart. Rzecznik lotniska potwierdził, że jedna z pasażerek już jakiś czas po wejściu do samolotu zorientowała się, że brakuje jej małżonka. Kobieta podniosła alarm. Dzięki temu startująca maszyna zawróciła, a mężczyzna zdążył na samolot.

Źródło: Telegraph