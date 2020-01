Korwin-Mikke nawołuje do przemocy! „Tych sukinsynów z PO, z PIS-u, z PSL i SLD trzeba by powiesić” [VIDEO]

Janusz Korwin-Mikke udzielił wywiadu „Rzeczypospolitej”. Padły w nim ostre słowa pod adresem partii, które mają w programach socjalistyczną redystrybucję. Mogą być one odebrane jako nawoływanie do przemocy.

„Cały ten ustrój jest jednym wielkim złodziejstwem. Sama zasada, że rząd może zabrać Kowalskiemu i dać mnie to jest bandytyzm! To robił podobno Janosik i za to go powieszono” – mówił Korwin-Mikke.

„Tych wszystkich sukinsynów z PO, z PIS-u, z PSL i SLD trzeba by powiesić za ziobro, tak samo, jak powieszono Janosika” – dodał poseł Konfederacji.

– Dosłownie? Pan nie nawołuje do przemocy teraz? – pyta zszokowany dziennikarz.

– Tak, nawołuję do przemocy – odpowiada spokojnie Korwin-Mikke.

Cała rozmowa poniżej:

Jak ja bym coś takiego napisał na TT.

– Miałbym puk puk o szóstej rano do drzwi??🤔@KONFEDERACJA_ jakiś komentarz??🤔🤔🤔

➡️ https://t.co/EImZyFc8lc pic.twitter.com/2A72KKoavc — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) January 3, 2020