Krzysztof Bosak po ataku w Bagdadzie: „Bezpieczeństwo naszych placówek dyplomatycznych musi być priorytetem”

Poseł Konfederacji, Krzysztof Bosak, apeluje po ataku w Bagdadzie o zapewnienie bezpieczeństwa polskim dyplomatom w Iraku.

Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, że Polska powinna podjąć działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa naszym dyplomatom znajdującym się w Iraku.

Przypomniał, że po zabiciu Kassema Sulejmaniego Amerykanie wzmocnili dodatkowo ochronę swojej ambasady w Bagdadzie wysyłając siły specjalne.

Póki co nie słychać o żadnych tego typu działaniach ze strony naszego rządu. Brak takich działań może zachęcić proirańskie milicje do ataku na nasze placówki jako słabo, w przeciwieństwie do amerykańskiej ambasady, chronione.

Trzeba pamiętać, że ryzyko ewentualnego ataku jest podwyższone dodatkowo nie tylko z racji obecności naszych żołnierzy w Iraku ale także ze względu na fakt, iż Polska zorganizowała w Warszawie konferencję przeciwko Iranowi.

USA od wczoraj chronią ambasadę w Bagdadzie przy pomocy wojsk spec i ewakuują z Iraku swych obywateli. Polska strona nie prowadzi analogicznych działań, o ile w ogóle była przez Waszyngton uprzedzona o planowanym zamachu. Bezpieczeństwo naszych placówek musi być teraz priorytetem — Krzysztof Bosak 🇵🇱 (@krzysztofbosak) January 3, 2020