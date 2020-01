Norwegia jak Szwecja? Na socjal wydadzą 94 mld więcej

Jedno z najbogatszych państw Europy zaczyna mieć problemy. Norwegia będzie zmuszona drastycznie podnieść wydatki na świadczenia socjalne.

Urząd Pracy i Polityki Socjalnej policzył o ile wzrosną wydatki Norwegii na świadczenia socjalne w najbliższych 10 latach. Kwota przyprawia o zawrót głowy!

W 2030 roku na socjal Norwegia przeznaczy już 581 miliardów koron. To wzrost o aż 94 miliardy.

Pieniądze te trafią na świadczenia społeczne: ubezpieczenia, emerytury, renty inwalidzkie i zasiłki – rodzinny oraz dla bezrobotnych.

Socjal w Norwegii płynie też na leki i zwrot kosztów pomocy medycznej, psychologicznej i fizjoterapii, którymi zarządza Helsedirektoratet.

Norweskie władze wskazują, że rosnące wydatki na socjal to efekt starzejącego się społeczeństwa. W Norwegii w ciągu roku na emeryturę przeszło 20,4 tys. osób, co stanowi wzrost o 2,2 proc. w porównaniu do roku 2018.

Urząd Pracy i Polityki Socjalnej szacuje, że do 2060 roku wydatki na świadczenia socjalne mogą wzrosnąć z 16 proc. do ok. 19,5 proc. norweskiego PKB.

Źródło: Moja Norwegia