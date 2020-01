Nowa fala imigrantów prosto z Afryki lada dzień dotrze do Polski. Agencja ściąga ludzi z Demokratycznej Republiki Kongo [VIDEO]

Do Polski szykuje się nowa fala imigrantów. Agencja pracy Prosupport z Gorzowa Wielkopolskiego pochwaliła się rozmowami w Demokratycznej Republice Kongo. Jak sami piszą, „dużo rozmawialiśmy o stworzeniu możliwości dla tamtejszej społeczności”.

Do Polski szykuje się nowa fala imigrantów, tym razem z samego środka Afryki.

– Podczas naszej ostatniej wizyty w Demokratycznej Republice Kongo dużo rozmawialiśmy o stworzeniu możliwości dla tamtejszej społeczności. Okazało się, że znaleźliśmy wspólny język, a nasza propozycja zapewnia wygraną każdej ze stron – czytamy w opisie filmu na facebookowym profilu Agencja Pracy Prosupport.

– Planujemy uczyć języka osoby z tamtego regionu i udostępniać możliwości pracy w Polsce. To dla nich bardzo ważne, gdyż w ten sposób poszczególne osoby będą mogły polepszyć sytuację materialną swoją i swoich rodzin. Wiele osób wylatuje stamtąd za lepszym życiem i cieszymy się, że możemy zatrzymać ich w naszym kraju – napisano.

Zaznaczono też z dumą, że „tworzy to także kolejną okazję do większego otwarcia kulturowego miasta Gorzowa Wielkopolskiego i okolic”. Agencja zapewnia, że „pierwsi pracownicy z Demokratycznej Republiki Kongo przyjadą do nas już w styczniu”.

Agencja w innym poście chwali się, że „znaleźliśmy partnera w Indonezji”.

Przypominamy, że Polska w ekspresowym tempie zbliża się do pozycji lidera w polityce multikulti. Raport Eurostatu wskazuje, że nasz kraj – wbrew rządowej propagandzie – w ubiegłym roku spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej przyjął najwięcej legalnych imigrantów spoza UE. Wyprzedziliśmy w tym względzie nawet Wielką Brytanię i Niemcy.

Warto też zwrócić uwagę na liczby w Urzędzie ds. Cudzoziemców, gdzie ilość wydawanych pozwoleń nie tylko jest ogromna, ale ciągle rośnie. W tym roku, który ma ledwie jeden dzień roboczy, wydano już ponad 600 pozwoleń na przybycie imigrantów do Polski. Najwięcej wydał wojewoda małopolski (177) i mazowiecki (144).

Źródła: facebook.com/migracje.gov.pl/nczas.com