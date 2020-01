Polscy himalaiści przed ambitnym wyzwaniem. Jeśli to zrobią, przejdą do historii

W połowie stycznia grupa polskich himalaistów pod przewodnictwem Piotra Tomali wyleci do Pakistanu. Tam ich celem będzie podjęcie pionierskiej próby, czyli historyczne zdobycie szczytu Batura Sar (7795 m) zimą. – Nie mamy zielonego pojęcia, dlaczego nikt wcześniej tego nie dokonał – przyznał w rozmowie z Onet.pl zastępca kierownika Rafał Fronia.

Grupą, która wyleci do Pakistanu kierować będą Tomala i Fronia. Reszta składu to: Wojciech Flaczyński, Mariusz Hatala, Filip Babicz, Krzysztof Stasiak, Marco Schwidergall oraz Oswald Rodrigo Pereira. Dla tych ludzi wyzwanie, którego się podjęli to wyprawa w nieznane. Przyznał to w rozmowie z Onet.pl sam Fronia.

– Zrobiliśmy dokładne rozeznanie ściany na podstawie materiału fotograficznego. Nie wiemy jednak, co nas czeka, dowiemy się tego na miejscu – zaznaczył. Zastępca kierownika podkreślił, że właśnie to nieznane sprawia, że wyprawa jest wyjątkowa. – Często zarzuca się ludziom gór, że powtarzają wejścia, chodzą po starych drogach, a tu mamy coś nowego.

Batura Sar zimą zdobyte jeszcze nie zostało, więc Polacy mogą być pierwsi. Właściwie dlaczego nikt jeszcze nie zdobył o tej porze roku tego szczytu? – Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Chyba trochę chodzi o magię ośmiotysięczników, a przecież w przypadku Batura Sar brakuje do „ósemki” sto kilkanaście metrów i przez to góra jest trochę lekceważona, pomijana. Cieszę się, że robimy coś pionierskiego – mówił Onet.pl Fronia.