Solorz rzuca wyzwanie Francuzom. Plus rusza z budową sieci 5G

Już w I kwartale 2020 roku klienci sieci Plus będą mogli korzystać z technologii 5G. Firmie Solorza pomoże Nokia i Ericsson.

Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Cyfrowy Polsat, ogłosił rozpoczęcie budowy pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G. W I kwartale 2020 roku 5G ma być dostępne dla klientów w co najmniej 7 miast w Polsce.

Budowa sieci 5G Plusa będzie realizowana na początku w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że dotychczas o 5G w Polsce mówiono jedynie w kontekście walki francuskiego Orange z islandzkim Play.

— Zawsze powtarzamy, że wolimy działać i mówić konkretnie o tym, co już robimy niż tylko opowiadać o planach czy zamierzeniach. Dzisiaj mamy dla Polaków konkretną informację – zakończyliśmy przygotowania i rozpoczynamy budowę pierwszej w Polsce sieci 5G. To już nie będą testy czy próby – będą to komercyjne usługi dostępne tak jak wszystkie inne w naszej ofercie – powiedział Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. Mirosław Błaszczyk.

– Celowo rozpoczynamy budowę nie w jednym, ale kilku miejscach w Polsce. Dzięki temu mieszkańcy 7 miast będą mogli skorzystać z atutów pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G – dodała Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus.

Plus zamierza uruchomić jeszcze w I kwartale 2020 roku 100 stacji bazowych wyposażonych w sprzęt sieciowy 5G. Za sprzęt i technologię dla Plusa odpowiadają fińska Nokia i szwedzki Ericsson.

Źródło: Spidersweb.pl