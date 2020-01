Sulejmani zginął, bo planował przewrót w Iraku? Drastyczne zdjęcia z amerykańskiej akcji [FOTO/VIDEO]

Irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds, planował przeprowadzenie zamachu stanu w Iraku. Miał to zrobić na polecenie duchowo-politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia.

Irański generał Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej jednostki Al-Kuds, planował przeprowadzenie zamachu stanu w Iraku. Miał to zrobić na polecenie duchowo-politycznego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia – oświadczył w piątek amerykański republikański senator Marco Rubio.

Senator, broniąc na Twitterze decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa o zabiciu Sulejmaniego, dodał, że dowódca Al-Kuds kilka ostatnich dni spędził, przygotowując ataki wymierzone w obywateli USA i ich sojuszników.

Rubio nie podał, skąd pochodzą te informacje.

Sulaimani is the architect behind mass bombardment and masccares to sunni Muslims, ethnic claeaning sunnis in Middle east. See how is he end up! pic.twitter.com/wT3NKSpPO3 — Ifthikhar Hilmy (@Isthiri) January 3, 2020

Planował ataki na Amerykanów

O tym, że Sulejmani planował przeprowadzić wkrótce ataki na amerykańskie obiekty i pracowników w Iraku, Libanie, Syrii i innych krajach powiedział także telewizji Al-Arabija Brian Hook, specjalny wysłannik USA ds. Iranu. Dodał, że w atakach zginęłyby setki Amerykanów.

For me it’s not a new thing , I’ve seen that a lot since the invasion , specially the hospital days , all innocent people killed and torn to pieces because of this piece of shit on the floor qasim sulaimani, hope he felt everything pic.twitter.com/PcgWFZPM2f — metalheadiraqi (@sana_ist90) January 3, 2020

Uderzenie wyprzedzające

Podobnie wypowiadał się także sekretarz stanu USA Mike Pompeo. W rozmowach z Fox News i CNN nie chciał mówić o szczegółach, które zdecydowały o przeprowadzeniu ataku na Sulejmaniego. Wyjaśnił jednak, że chodziło o zakłócenie przygotowań do ataku, który byłby zagrożeniem dla Amerykanów przebywających na Bliskim Wschodzie.

Has the Iran govt officially confirmed the death of #Sulaimani ?

I am also recieving conflicting reports about the attack on his convoy. Though overwhelming evidence say that he has died, some reports say he is still alive….

Need official confirmation from Tehran…. pic.twitter.com/viYGJ1cdsQ — Zaid Hamid (@ZaidZamanHamid) January 3, 2020

Sulejmani i Abu Mahdi al-Muhandis, założyciel proirańskiej milicji irackiej Kataib Hezbollah, zostali w nocy z czwartku na piątek zabici na lotnisku w Bagdadzie. Stało się to w wyniku ostrzału rakietowego sił USA. Ataku dokonano z użyciem dronów. Zginęło łącznie osiem osób, a dziewięć zostało rannych.

Video showing the moment the convoy of martyrs Qassem Sulaimani and Abu Mahdi Al Muhandis and others were targeted by US strikes. Counted 11 explosions. Man in the video says „dont be afraid it’s in the airport” pic.twitter.com/GzmTzmBEbL — The’Nimr’Tiger (@Souria4Syrians) January 3, 2020

PAP/PJ