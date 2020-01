„Times of Israel” pisze o „pierwszym transporcie do Auschwitz”. Muzeum w Oświęcimiu reaguje i prostuje

Książka nosi tytuł „Niezwykłe młode kobiety z pierwszego oficjalnego żydowskiego transportu do Auschwitz”. „Times of Israel” szeroko rozpisuje się o nowości na rynku wydawniczym.

Jako zajawkę w mediach społecznościowych napisano: „Pierwszy transport do Auschwitz był z 997 młodymi słowackimi żydowskimi kobietami i nastolatkami”.

Jeśli ktoś przeczytałby tylko nagłówek i kilka zdań tekstu, mógłby dojść do wniosku, że pierwszy transport miał miejsce 25 marca 1942 roku. W rzeczywistości odbył się dwa lata wcześniej. Na wpis ten zareagowało Muzeum w Auschwitz.

„Tytuł jest niedokładny. Artykuł mówi o pierwszym transporcie Żydów do Auschwitz zorganizowanym przez RSHA – Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy. Pierwszy transport do Auschwitz wyruszył 14 czerwca 1940 roku. Liczył 1428 Polaków (wraz z kilkunastoma polskimi Żydami)” – odpisało muzeum.

The title is inaccurate. The article says about the l first transport of Jews to Auschwitz organized by the RSHA – the Main Reich Security Office. The first transport to Auschwitz were 728 Poles (with over a dozen of Polish Jews) on 14 June 1940.

