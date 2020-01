W Illinois zalegalizowano marihuanę. Do sklepów po „trawkę” ustawiają się długie kolejki. Budżet stanu zyska 60 mln dolarów rocznie

Władze amerykańskiego Illinois spodziewają się, że budżet stanu zyska ok 60 mln dolarów rocznie, w związku z legalizacją marihuany. Nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia. Do sklepów po „trawkę” ustawiają się długie kolejki

Od 1 stycznia każdy mieszkaniec Illinois, który ukończył 21 lat, będzie mógł legalnie zakupić do 30 gramów suszu, 5 gramów ekstraktu marihuany albo 500 gramów produktu jadalnego zawierającego THC. Legalna marihuana pojawiła się na rynku w Illinois dużo wcześniej, ponieważ medyczny specyfik jest tam legalny od 2014 roku. Teraz władze postanowiły zalegalizować również marihuanę do celów rekreacyjnych, ponieważ walka z nielegalną sprzedażą była całkowicie nieefektywna.

Marihuana bezpieczniejsza niż alkohol?

Do sklepów po tzw. „trawkę” ustawiły się długie kolejki. Mieszkańcy Illinois twierdzą, że to „część historii”.

Wielu komentatorów uważa, że marihuana jest bezpieczniejszym środkiem niż alkohol, jako że nie wywołuje agresji, co jest częstym objawem spożywania alkoholu. Przyrównywana do innych narkotyków wyróżnia się tym, że w zasadzie nie da się jej przedawkować. Mitem jest jednak opinia, że jest to narkotyk, który nie uzależnia.

Wolnościowe spojrzenie na sprawę

Wolnościowcy są w kwestii legalizacji marihuany, ale i innych specyfików, zgodni – dorosły człowiek powinien móc, na swoją odpowiedzialność, traktować się takim specyfikiem jaki uzna za stosowny. Państwo nie powinno być od tego, by prowadzić obywateli niby dzieci za rękę, tylko od tego, by stać na straży ich wolności.

To się po prostu opłaca

Legalizacja opłaci się władzą Illinois. Przewiduje się, że budżet stanu zyska ok 60 mln dolarów rocznie. Legalizacja nie kończy również walki z dilerami, ponieważ prywatna sprzedaż wciąż będzie nielegalna.

Źródło: Reuters