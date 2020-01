Winnicki ostro do premiera i prezydenta. „Apeluję, by trzymali Polskę jak najdalej od tego konfliktu”

Robert Winnicki zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego i Prezydenta Andrzeja Dudy. Poseł Konfederacji ostrzega przed tym, by nie wciągać Polski w konflikt amerykańsko-irański na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy, że irański generał Kasem Sulejmani,dowódca elitarnej jednostki Al Kuds oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku Abu Mahdi al-Muhandis, zginęli w czwartek.

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie. Władze USA potwierdziły dokonanie tego ataku. Wywołało to szereg dalszych zdarzeń, między innymi groźbę odwetu ze strony Iranu.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie, a konflikt USA z Iranem może przerodzić się w coś znacznie poważniejszego. Robert Winnicki, poseł Konfederacji, zaapelował by władze nie wciągały Polski w ten konflikt.

– USA, na osobisty rozkaz Trumpa, zabiły w Iraku jednego z najważniejszych ludzi w irańskim systemie bezpieczeństwa, gen. Ghasema Solejmaniego. Iran podejmie działania odwetowe. Apeluję do @prezydentpl @MorawieckiM i @MSZ_RP o to by trzymali Polskę jak najdalej od tego konfliktu – napisał na Twitterze Winnicki.

