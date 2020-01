Zemsta na USA może być okrutna. Ludzie modlą się na ulicach o pomszczenie Sulejmaniego

W wielu miastach Iranu ludzie wyszli na ulicę i domagają się pomszczenia generała Kassema Sulejmaniego. Niektórzy nawet modlą się o to. Wydaje się, że zemsta na USA może być okrutna.

„Pomścimy go”, „nadejdzie ciemny dzień dla Trumpa” – takie hasła słychać z ust zebranych. Korespondenci relacjonują, że sytuacja przybiera na sile.

Mourning ceremonies have begun in different parts of #Iran over Qassem Soleimani’s assassination. His death will be a rally call for many, galvanize the Islamic Republic’s base & decisively affect direction of Iran’s foreign & domestic politics for years to come

This in Tehran: pic.twitter.com/O9NhJRVL9s

— Sina Toossi (@SinaToossi) January 3, 2020