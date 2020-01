Agnieszka Chylińska ujawnia prawdę o swoim dziecku! Szokujące słowa

Agnieszka Chylińska udzieliła szczerego wywiadu Marcinowi Prokopowi. Artystka miała promować swoją nową książkę, jednak ostatecznie zwierzyła się z niezwykle prywatnej kwestii.

Agnieszka Chylińska kilka lat temu radykalnie zmieniła swój wizerunek. Dojrzała do roli żony i matki. Założyła rodzinę i zaczęła pojawiać się na ekranach jako gwiazda telewizji.

Wokalistka jednak nie chciała wyjawiać w mediach prywatnych szczegółów dotyczących jej rodzinnego życia. Do dziś fani nie mają pojęcia, jak wyglądają jej pociechy. Ostatnio jednak nastąpił spory przełom.

Chylińska udzieliła wywiadu Prokopowi. W rozmowie przeprowadzonej dla Onetu artystka opowiedziała troszkę na temat swojej sytuacji rodzinnej. Jak relacjonuje na swoim Instagramie, podczas wywiadu dosłownie zalała się łzami. Fani jednak mogą poczuć się nieco rozczarowani. Nie zobaczą tego bowiem w materiale, ponieważ fragment ten został wycięty.

Mimo tego, Chylińska przerwała milczenie na temat jednego ze swoich dzieci. Jak mówi, jest ono „wyjątkowo wyjątkowe”.

„Podarowuję Wam tę rozmowę w formie, która mnie aż tak bardzo nie obnaża… To taki mój skromny prezent dla tych wszystkich, którzy na co dzień opiekują się ludźmi chorymi, starszymi. Bo każdy z nas ma swoją godność i swój mały krzyż… Wasza Aga. (…) Myślałam, że dam radę, że przecież po to napisałam tę książkę, by powiedzieć Wam więcej… Również o sobie i o moim byciu mamą wyjątkowo „WYJĄTKOWEGO” dziecka… Długo trzymane w sobie słowa i emocje „nie na sprzedaż” wyleciały ze mnie. Rozpłakałam się… Nie umiałam ‚PROFESJONALNIE” – napisała na swoim Instagramie.