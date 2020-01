Apel biskupów o trzeźwość. Czy Polacy wytrzymają do 7 czerwca?

Polski episkopat nierzadko zwraca uwagę na problemy społeczne. Teraz pojawił się apel biskupów o trzeźwość. Ciekawe, czy Polacy się mu podporządkują.

Apel biskupów o trzeźwość ma związek z beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest on uznawany za apostoła trzeźwości, stąd pomysł episkopatu.

Z ideą wyszedł Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Zdaniem jego przedstawicieli, abstynencja to znakomity sposób na przygotowanie się do beatyfikacji.

– Podejmijmy dar abstynencji, aby w ramach przygotowań do beatyfikacji pokazać, że i dla nas po Bogu największą miłością jest ojczyzna – powiedział w Telewizji Trwam ks. biskup Tadeusz Bronakowski.

– Czas przygotowania do beatyfikacji nie może przecież polegać tylko na ukazywaniu wielkości nowego błogosławionego, lecz powinien być wprowadzaniem w nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne wartości ważnych dla kardynała Wyszyńskiego – dodał.

To nie pierwszy apel biskupów o trzeźwość. Co roku polecają oni zachować abstynencję w sierpniu, kiedy to przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.