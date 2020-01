Biełnaftachim: wznowiono dostawy ropy do białoruskich rafinerii

– Wznowiono dostawy ropy do białoruskich rafinerii – poinformował w sobotę wiceprezes koncernu Biełnaftachim Uładzimir Sizau, cytowany przez portal Biełta. – Przedsiębiorstwo planuje do końca stycznia wznowić eksport produktów naftowych – dodał.

„W styczniu oczekiwane jest wznowienie (eksportu produktów naftowych). Zależy to od tego, jak dynamicznie i szybko będzie przebiegał proces zawierania umów. Liczymy, że do końca stycznia – przynajmniej, jest to optymistyczny scenariusz – wszystkie możliwe ograniczenia będą uchylone” – powiedział dziennikarzom Sizau.

Zaznaczył przy tym, że w pierwszej kolejności produkty naftowe trafią na rynek wewnętrzny.

„Tranzyt ropy odbywa się zgodnie z zobowiązaniami, które wzięły na siebie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem ropy i rząd Republiki Białorusi” – wskazał.

Wiceprezes dodał, że do końca dnia będzie przepompowane 6 tys. ton surowca. Koncern przekazał też w sobotę na swojej stronie internetowej, że ilość surowca, który ma być dostarczony w najbliższym czasie, oraz zgromadzone zasoby pozwolą na zagwarantowanie nieprzerwanej pracy krajowych rafinerii w styczniu.

Źródło: PAP