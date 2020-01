Czeka nas dziś pogodowy armagedon. Silny wiatr i opady w całym kraju [POGODA]

Sobota w całym kraju będzie deszczowa. Pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Pojawią się opady deszczu przechodzącego w deszcz ze śniegiem oraz miejscami samego śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. Celsjusza. Należy się również przygotować na silniejszy wiatr.

Pogoda w sobotę będzie dość niekorzystna. Synoptycy prognozują duże zachmurzenie z miejscowymi przejaśnieniami. Wystąpią również opady deszczu przechodzącego w deszcz ze śniegiem oraz miejscami samego śniegu.

Temperatura będzie się wahać od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje silniejszy wiatr, który okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, w strefie brzegowej do 80 km/h.

Warunki biometeorologiczne będą bardzo niekorzystne. Wysoki będzie stopień odczuwalnego zimna. Wilgotność powietrza w sobotę wyniesie około 90 procent.

Źródło: TVN Meteo