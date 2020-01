HIT INTERNETU! Wiedźmin jako „ruska onuca”. Rosyjska wersja piosenki z serialu Netflixa. „On ludziom tawarisz” [VIDEO]

Piosenka „Toss a Coin to Your Witcher” z serialu „Wiedźmin”, który wyprodukował Netflix, stała się światowym hitem. O jej mocy zapadania w pamięć pisały największe portale na całym świecie. Każdy kraj posiada swoją własną wersję przeboju. Na YouTubie króluje rosyjski cover. Wiedźmin jako „ruska onuca”? W Polsce może to wzbudzić kontrowersje…

„Toss a Coin to Your Witcher” („Grosza daj wiedźminowi”) to prawdziwy przebój, na którego punkcie oszalał cały świat. O hicie informuje m.in. CNN.

W Internecie znaleźć można setki przeróbek i coverów piosenki, którą w serialu Netflxa pt. „Wiedźmin” śpiewa bard Jaskier.

Netfliksowi twórcy wiedzieli jak dobrze wypromować widowisko. Jeszcze przed premierą serialu Andrzej Sapkowski, autor „Sagi o Wiedźminie”, żartował, że zrobi wszystko by Netflix nie zatrudnuł Eda Sheerana. Było to nawiązanie do udziału piosenkarza w innej produkcji fantasy pt. „Gra o Tron”. Fani „GoT” uważają ten gościnny występ za straszliwą „pomyłkę”.

Netflix dużo lepiej poradził sobie z wprowadzeniem POPu do serialu. W przypadku piosenki, którą śpiewa Jaskier, trudno doszukać się w Internecie choćby jednej złej opinii.

Co ciekawe, na YouTubie hitem jest rosyjski cover tego kawałka, który osiągnął już ponad milion wyświetleń. Jak może brzmieć wiedźmiński hit w wersji dla „ruskich onucy”? Dość powiedzieć, że w tekście pada „on ludziom tawarisz”…