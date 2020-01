Internet już wie, że wybuchnie III wojna światowa. Przygotowania do konfliktu umieszczane są w mediach społecznościowych [FOTO/VIDEO]

Cały świat żyje jedną informacją – śmiercią generała Kasema Sulejmaniego. Wielu komentatorów obawia się, że działania odwetowe mogą doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Internauci zdają się być tego pewni, ale… zupełnie się nie przejmują.

Internet już wie, że wybuchnie III wojna światowa. Jednak sieć rządzi się swoimi prawami i na niebezpieczną sytuację reaguje humorem.

W Internecie pojawiło się mnóstwo memów, śmiesznych filmików i innych tego rodzaju komentarzy do obecnej sytuacji geopolitycznej.

Ten Internauta np. nazywa siebie i swoich kolegów czar***mi i występuje w koszulce z napisem: „Jeśli do mnie strzelisz jesteś gejem”.

Humorystycznie zareagowali również Polacy.

Irańscy rezerwiści wyruszają do poszczególnych jednostek aby odpowiedzieć na agresję z USA #WWIII pic.twitter.com/r9XsPwcKDR — Mariusz Kubiak (@larrykubiak) January 3, 2020

Reszta świata również jest już gotowa na III wojnę światową.

Me and the boys on nuke duty in #WWIII : pic.twitter.com/EOtbvsC0mM — Nabil 🕺🏽 (@ldnnabil) January 3, 2020

This is all the fire power we need to win #WWIII pic.twitter.com/0ZBqOV01z6 — G〽️ (@gabeedoro2000) January 3, 2020

#WWIII czyli #IIIWojnaŚwiatowa jest obecnie jednym z najpopularniejszych hasztagów na Twitterze.