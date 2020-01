Iran idzie na wojnę. „Flaga Zemsty” na świętym meczecie

Iran – „Flaga Zemsta” zawisła na świętym meczecie Jamqaran.

Meczet w Jamqaran w Qom jest jednym z kilku świetych meczetów dla Szyitów. Flaga ta miała symbolizować zemstę za męczeńską śmierć wnuka Machometa Imama Husaina, zamordowanego podstępnie przez Sunnitów.

Wywieszenie tej flagi jest bezprecedensowe. Według wielu ekspertów symbolizuje rozpoczęcie Świętej Wojny z USA.

First Time In The History, Red Flag Unfurled Over The Holy Dome Of Jamkarān Mosque, Qom Iran.

Red Flag: A Symbol Of Severe Battle To Come.#Qaseemsulaimani#قاسم_سليماني pic.twitter.com/B1mcePk4Ri

— SIFFAT ZAHRA (@SiffatZahra) January 4, 2020