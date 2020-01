Pegasus może podsłuchać także ciebie! Jak działa?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu sprawdzi, czy rząd PiS szpieguje Polaków. To odpowiedź na skargi polskich obywateli w sprawie inwigilacji. Chodzi o system Pegasus.

Nasz rząd będzie musiał ujawnić czy w Polsce narusza się prawo do prywatności. Ma na to czas do marca. Czy Pegasus działa w Polsce?

Według raportu organizacji The Citizen Lab, Pegasus jest oprogramowaniem szpiegującym izraelskiej firmy NSO GROUP. Zajmuje się ona „rozwijaniem oprogramowania do zapobiegania oraz śledzenia działalności terrorystycznej i przestępczej”.

O istnieniu Pegasusa było głośno w 2016 roku. Za pośrednictwem tego systemu próbowano uzyskać dostęp do smartfona obrońcy praw człowieka ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ahmed Mansoor otrzymał podejrzany link do kliknięcia. Poinformował o tym The Citizen Lab, który przeprowadził elektroniczne śledztwo. W jego trakcie wyszło na jaw istnienie programu Pegasus.

Jak działa Pegasus?

Pegasus instaluje się na smartfonie ofiary po kliknięciu w link. Potem zaczyna komunikować się ze swoim operatorem umożliwiając mu wykonywanie różnego rodzaju operacji. Pierwsze ataki wykryto na urządzeniach iOS. Obecnie używa się go również na urządzeniach z systemem Android.

Ostatnio pojawiły się informacje, że program może być instalowany na urządzeniu nawet bez udziału jego posiadacza i bez wiedzy operatora GSM. Następuje to poprzez wysłanie na urządzenie wiadomości push, która automatycznie instaluje trojana.

Jakie są możliwości systemu?

Pegasus to narzędzie pozwalające na pełną kontrolę nad zainfekowanym urządzeniem – oceniają eksperci. Program potrafi przechwycić zdjęcia, nagrania wideo, e-maile, SMS-y, listę kontaktów. Ponadto umożliwia śledzenie lokacji, nagrywanie otoczenia smartfona w wersji audio oraz wideo, podsłuchiwanie szyfrowanej transmisji dźwięku oraz odczytywanie zaszyfrowanych wiadomości.

Program posiada przy tym możliwość autodestrukcji. Aktywowana jest ona w dwóch przypadkach: gdy program przez dłuższy czas nie komunikuje się z serwerem Pegasusa lub gdy pojawia się szansa wykrycia aplikacji.

Czy Pegasus jest też w Polsce?

Jak podaje raport The Citizen Lab, zidentyfikowano kilkudziesięciu operatorów, którzy mieli korzystać z Pegasusa w 45 krajach. W tym gronie pojawi się także Polska. Program – zgodnie z raportem – aktywny jest w naszym kraju od listopada 2017 roku. Laboratorium The Citizen Lab wykryło obecność Pegasusa w następujących polskich sieciach: Polkomtel, Orange Polska, T-mobile Polska, Fiberlink, Prosat, Vectra, Netia.

Jak podkreślają eksperci, ta długa lista operatorów nie powinna dziwić. Wystarczy bowiem, że zainfekowana osoba korzysta z Internetu za pośrednictwem serwera danego operatora, aby znalazł się on na liście.

Na pytanie, czy telefon z którego korzystamy mógł zostać zainfekowany, specjaliści odpowiadają twierdząco: „Jeśli kliknęliście kiedyś na smartfonie czy tablecie w jakiś link, wasze urządzenie może być zainfekowane Pegasusem. Ale najprawdopodobniej nie jest”.

Pegasus nie jest bowiem wykorzystywany do inwigilowania przypadkowych osób lub obywateli na masową skalę – tłumaczą eksperci. Jak twierdzą, zbyt drogo to kosztuje.

Źródło: komputerswiat.pl