Ronaldo chce ataku marzeń. Razem z nim miałby grać Lewandowski!

Według hiszpańskiego portalu „Don Balon” Cristiano Ronaldo jest niezadowolony z gry w Juventusie FC i chciałby się przenieść do Bayernu Monachium. Tam on i Robert Lewandowski mieliby stworzyć „atak marzeń”.

Według Hiszpanów Ronaldo jest rozczarowany Juventusem i chce jeszcze raz powalczyć o najwyższe trofea w Europie. Był już mistrzem Anglii, Hiszpanii i Włoch, a teraz myśli o zdobyciu tytułu w kolejnej wielkiej lidze – niemieckiej. Gwiazdor chce, by także to odróżniało go od Messiego, który gra wyłącznie w Hiszpanii. Liderem Bayernu jest Lewandowski i to z nim Portugalczyk chciały tworzyć atak marzeń.

Ronaldo i Lewandowski mają ze sobą porachunki. Borussia Dortmund wyeliminowała Real z Ligi Mistrzów dzięki czterem bramkom Lewandowskiego. Potem jednak Real dwukrotnie odprawiał Bayern z kwitkiem. Teraz razem mieliby być najlepszym atakiem na świecie.

Portal donbalon podaje, iż wstępne rozmowy z Bayerem toczą się już od kilku tygodni. Rywalem Bayernu w grze o słynną „siódemkę” miałby być Manchester United, w którym Ronaldo grał w latach 2003 – 2009.