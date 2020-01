Rozmowa siostrzenicy Le Pen z muzułmaninem w taksówce robi furorę!

Niesamowitą furorę w internecie robi filmik nagrany w taksówce lub aucie Ubera. Kierowcą jest muzułmanin, pasażerką była deputowana Frontu Narodowego i siostrzenica Marine Le Pen, Marion Marechal.

W samochodzie dochodzi do dialogu. Uszczęśliwiony wyraźnie kierowca z obecności takiej pasażerki, komplementuje ją. Powtarza do kamery: „ona lubi muzułmanów, którzy nie robią głupich rzeczy”. „To prawda, absolutnie kocham Francję” śmieje się Marion Maréchal. Jej rozmówca dorzuca: „Naprawdę cię lubię”.

Film miał już ponad milion wyświetleń, ale trochę nie wiadomo, czy chodzi o to, że ludzie dziwią się, że członek rodziny Le Pen normalnie żartuje z kierowcą pochodzącym z Północnej Afryki? Co ciekawe filmik umieścił w swojej relacji zarówno przedstawiciel muzułmanów z departamentu Seine-Saint-Denis Mohamed Henniche, jak i pochodzący z Korei deputowany Joachim Son-Forget. Ten ostatni to założyciel partii o nazwie „Jestem Francuzem i Europejczykiem”. Był katolikiem, ale przeszedł ostatnio na… judaizm.

Henniche napisał: „Dobra wiadomość początku roku: lubi muzułmanów, którzy nie robią nic głupiego! Wielki przełom”. Son-Forget stwierdził, że to na niego nie działa, a on równie dobrze jest papieżem Franciszkiem. Na Francuzów chyba jednak podziałało…

30-letnia Marion Marechal Le Pen z powodów osobistych zrezygnowała z polityki i założyła w 2018 roku elitarną szkołę ISSEP – Instytut nauk ekonomicznych, społecznych i politycznych (Institut de sciences économiques et sociales, économiques et politiques) w Lyonie. Ma on kształcić nowe elity ekonomiczne i polityczne. ISSEP zamierza otworzyć swoje oddziały w kilku krajach europejskich.

La bonne nouvelle de l'année : elle aime les musulmans qui ne font pas de bêtises ! Grande avancée pic.twitter.com/PlW3j8XaUw — M'hammed HENNICHE (@henniche) January 1, 2020