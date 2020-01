UFC. Najlepsze nokauty w 2019 roku. Przerażająca siła ciosów [VIDEO]

UFC wybrało cztery najlepsze nokauty 2019 roku. Najszybszym popisał się Jorge Masvidal, który na gali UFC 239 w Las Vegas kolanem pozbawił przytomności Bena Askrena.

Wśród nominowanych w kategorii najlepsze nokauty 2019 roku są też Jorge Masvidal, Niko Price, Aleksandar Rakić i Walentina Szewczenko.

Faworytem do nagrody, w drodze głosowania Twitterze UFC, jest Jorge Masvidal. Potrzebował on tylko 5 sekund na znokautowanie niepokonanego do tej pory Bena Askrena.

Polskim faworytem, który niestety nie znalazł się wśród nominowanych, był Jan Błachowicz. W 2019 roku popisał się efektownym ciosem, którym znokautował Luka Rockholda. Ale Polaka uwieczniono na filmie amerykańskiej organizacji UFC, podsumowującym rok.

