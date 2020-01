W Paryżu cenzurują kampanię reklamową organizacji pro-life, w Warszawie wyrzucają z siedziby. Jakaś „Międzynarodówka”?

Jak doniosła „Wyborcza” Fundacja Pro – Prawo do Życia straciła lokal w Śródmieściu Warszawy, bo „nie działała na rzecz mieszkańców”. Warszawscy urzędnicy zamierzają eksmitować organizację z biura, które od kilku lat wynajmuje od miasta.

Nie przeszkadza to temu, że lokale na preferencyjnych warunkach wynajmują od dzielnicy m.in. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza, Kampania Przeciw Homofobii,czy Fundacja Trans-Fuzja. Jak widać samorządowa łaska na pstrym koniu LGBT jeździ…

Jeszcze bardziej radykalne działania przeciw wolności słowa i ruchom pro-life podjęto w Paryżu. Mer Anne Hidalgo, francuskie koleje SNCF i metro wprowadziły po prostu cenzurę. W ramach dyskusji nad tzw. ustawą bioetyczną społeczne stowarzyszenie Alliance Pro-Vita postanowiło przeprowadzić kampanię w ochronie rodziny i życia. Z stycznia m.in. w paryskim metrze pojawiły się bilbordy pro-life. Wisiały tylko jeden dzień…

Bilbordy promowały szacunek dla życia, macierzyństwa i ojcostwa. Hasła o „szanowaniu macierzyństwa”, „poszanowaniu ojcostwa”, czy „szanowaniu życia”, nie spodobały się socjalistce z paryskiego Hotel de Ville, która uznała takie treści za… „szokujące”.

Je suis profondément choquée et indignée par cette campagne anti-IVG et anti-PMA à la Gare du Nord et dans plusieurs autres lieux de la capitale. Je demande à @ExterionMediaFR et #Mediatransports que ces affiches soient retirées immédiatement. pic.twitter.com/7dA6p26Q1B

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 2, 2020