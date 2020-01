Ważne zmiany dla kierowców w 2020 roku. Samochodem bez prawa jazdy, ubezpieczenia i karty pojazdu

Rząd chce wprowadzić w 2020 roku istotne zmiany dla kierowców. Pakiet nowelizacji ustaw wejdzie w życie w drugim kwartale 2020 roku. Pozwoli on na jazdę po drogach publicznych bez posiadania przy sobie prawa jazdy.

Zmiany dla kierowców przewidują także możliwość posiadania jednej tablicy rejestracyjnej przez całe życie pojazdu oraz likwidację naklejki na przednią szybę auta.

Wprowadzenie zmian dotyczących zniesienia obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy, a także dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia ma ułatwić życie kierowcom. Wystarczy, aby mieli oni przy sobie jeden ważny dokument do wylegitymowania się podczas kontroli.

To jednak nie wszystkie zmiany. Ministerstwo Cyfryzacji planuje wprowadzenie aplikacji, w której znajdzie się wirtualne prawo jazdy dostępne na smartfonie. Wówczas kierowcy mogliby poruszać się bez jakichkolwiek dokumentów.

– Technicznie jesteśmy gotowi, aby móc jeździć bez prawa jazdy. Musimy jednak wyeliminować przepis, który nakłada na nas mandat za jego brak – mówi Marek Zagórski, szef resortu cyfryzacji.

Do tej pory kierowcy mogli korzystać z jednej tablicy rejestracyjnej tylko wtedy, gdy kupowali pojazd z tego samego powiatu, w którym go rejestrowali. Powodem był niesprawny system Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Problemy zostały jednak rozwiązane i tablica rejestracyjna na całe życie dla każdego pojazdu jest już możliwa.

W planach ustawodawcy znajduje się ponadto zniesienie naklejek kontrolnych na szybę, a także kart pojazdów. Zostaną one zastąpione dostępem do bazy CEPiK 2.0. Rozwiązuje to problem z odnalezieniem po kilku latach karty potrzebnej w dniu sprzedaży auta.

Źródło: swiatmotocykli.pl