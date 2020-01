Z OSTATNIEJ CHWILI! Partia KORWiN potępia Amerykanów i Rosjan. Wspiera Białoruś

Prezydium partii KORWiN wydało dziś dwa oświadczenia – informuje prezes Janusz Korwin-Mikke na FB. Chodzi o ostatnie wydarzenia na świecie dot. sytuacji na Białorusi i konfliktu amerykańsko-irańskiego.

Amerykanie dopuścili się morderstwa politycznego

„Partia KORWiN zdecydowanie potępia morderstwa polityczne – w szczególności, gdy istnieją silne przesłanki, że motywem jest poprawa sytuacji decydenta przed wyborami. W zaistniałej sytuacji wzywamy władze III Rzeczypospolitej do zdystansowania się od takiej polityki, ogłoszenia neutralności i wycofania naszego personelu z Bliskiego Wschodu – gdzie jest on, jako personel alianta USA, poważnie zagrożony”.

Trzeba pomóc Białorusi walczyć o niepodległość

„Partia KORWiN wzywa do konkretnego poparcia JE Aleksandra Łukaszenki broniącego niepodległości Białorusi – poprzez zabezpieczenie dla tego kraju dostaw energii. III RP powinna wezwać do tego wszystkie kraje Unii Europejskiej – bo to jest prawdziwa możliwość zapobieżenia niebezpiecznej ekspansji Federacji Rosyjskiej”.