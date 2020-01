Zany raper doradza ile dać księdzu po kolędzie. „Jeśli już otworzysz swój dom, to otwórz i serce”

View this post on Instagram

Ile dać księdzu na kolędzie? 50 zł? 100 zł? 200 zł? Daj mu dobre słowo. Daj mu poczuć, że jego kapłaństwo jest święte. Daj mu uśmiech. Daj mu do zrozumienia, że szanujesz jego trudną posługę na mszach, w konfesjonale, w szkole, w szpitalach, na pogrzebach i wszędzie tam gdzie księża ciężko pracują. Daj mu szczerą modlitwę. A jak trzeba, to daj mu i upomnienie. To też jest wyrazem miłości. Księdza można przyjąć do domu lub wpuścić do domu. Lub nie. Tak jak Pana Boga do swojego życia. Wolna wola. Proste. Zatem, jeśli zastanawiasz się czy w ogóle wpuścić księdza do swojego mieszkania pamiętaj, że wraz z kapłanem przychodzi sam CHRYSTUS. Gdybyśmy widzieli ten moment oczami duszy, to nie moglibyśmy się na niego doczekać. A jeśli już otworzysz swój dom, to otwórz i serce. Zyskasz na tym bardzo wiele. To ile dać księdzu? Daj dużo miłości. Pieniądze, to sprawa drugorzędna.