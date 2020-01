Amerykanie muszą wybrać: opuszczą Irak albo będą musieli go okupować

– Rząd Iraku musi podjąć działania, by zakończyć obecność wszystkich zagranicznych żołnierzy na irackiej ziemi i zabronić im wykorzystywania irackiego lądu, przestrzeni powietrznej i wód w jakimkolwiek celu – głosi podjęta na specjalnej sesji rezolucja irackiego parlamentu.

Wprawdzie nie jest ona wiążąca dla rządu ale ten z pewnością podejmie takie działania.

Przed głosowaniem premier Adil Abdul-Mahdi w swoim wystąpieniu rekomendował takie właśnie rozwiązanie. Mówił, że jest to w interesie zarówno Bagdadu jak i Waszyngtonu.

Zabicie irańskiego generała Kassema Sulejmaniego określił jako „zabójstwo polityczne”. Mówił, że Sulejmani był w Bagdadzie na jego zaproszenie.

Rząd Iraku potępił wcześniej atak za pośrednictwem mediów społecznościowych.

– W najmocniejszych słowach potępiamy zabójstwo osób z Iraku i Iranu uznawanych za symbol walki z zwycięstwa nad ISIS dokonane przez siły amerykańskie – czytamy we wpisie na Twitterze.

PM @AdilAbdAlMahdi: We condemn in the strongest terms the assassination by US forces of Iraqi and Iranian figures who were symbols of the victory against Daesh.

— Government of Iraq – الحكومة العراقية (@IraqiGovt) January 3, 2020