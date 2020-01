Były prezes Renault uciekł z Japonii… w skrzyni. Teraz grozi ujawnieniem skandalu

„The Wall Street Journal” potwierdził wersję o sensacyjnej ucieczce Carlosa Ghosna z Japonii. Dziennik opublikował zdjęcie futerału, w którym schował się były prezes Renault.

WSJ has obtained a photo of the audio-equipment case used by Carlos Ghosn to sneak out of Japan. The case has holes drilled in the bottom so Ghosn could breathe. Amazing find by @gauthiervillars https://t.co/XK4sf5x6Dy pic.twitter.com/DcuvsiFXDg

— Mark Maremont (@MarkMaremont) January 4, 2020