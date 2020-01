Ceny prądu w górę. Kiedy to odczujemy?

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy wszystkich czterech przedsiębiorców pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu. Ceny prądu w zatwierdzonej podstawowej taryfie G11 PGE Obrót rosną o 19,5 proc. w stosunku do obowiązującej w 2019 r.

Ceny prądu według taryfy G11 na sprzedaż energii elektrycznej w 2020 r. wszystkich czterech pozostałych sprzedawców rosną w przedziale 19,5-19,9 proc.

Średnie ceny

Zgodnie z wyliczeniami URE, średni wzrost rachunków dla wszystkich grup taryfowych w gospodarstwach domowych wyniesie 11,6 proc., wliczając w to zmiany taryfy na sprzedaż i na dystrybucję energii elektrycznej.

Jak podaje URE, ceny rosną w następujący sposób:

rachunek klienta Enei, przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Enei Operator, wzrośnie w sumie o 12,2 proc.;

dla klienta Energi Obrót w sieci Energa Operator wzrost wynosi 11,3 proc.;

rachunek klienta PGE Obrót w sieci PGE Dystrybucja podwyżka będzie między 10,5 a 11 proc.;

dla klienta Tauron Sprzedaż w sieci Tauron Dystrybucja płatności zwiększą się od 11,4 do 12,9 proc.

Stawki dystrybucyjne PGE i Tauron są zróżnicowane obszarowo.

Kiedy nastąpią podwyżki?

Każdy z czterech sprzedawców może wprowadzić nowe stawki opłat za energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Będzie stosować wobec nich taryfę zatwierdzaną przez prezesa URE, najwcześniej po 14 dniach od ich opublikowania przez regulatora. Oznacza to, że Tauron Sprzedaż może wprowadzić podwyżki od 1 stycznia br., Energa Obrót i Enea – od 14 stycznia br., a PGE Obrót – od 18 stycznia br.

Nowe taryfy będą obowiązywały w terminach wnioskowanych przez przedsiębiorstwa: dla Enei i PGE Obrót – do 31 marca 2020 r. Natomiast taryfy Energa Obrót i Tauron Sprzedaż – do końca 2020 roku.

Według obowiązujących przepisów, dystrybutorzy i sprzedawcy energii elektrycznej mogą złożyć wniosek do URE o zmianę obowiązującej w danym okresie taryfy. Możliwe jest to wtedy, gdy „uznają to za uzasadnione warunkami rynkowymi i zmianą kosztów prowadzenia działalności”. W przypadku odmowy, firma powinna stosować w rozliczeniach z odbiorcami ostatnią zatwierdzoną taryfę.

Źródło: interia.pl