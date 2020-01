Co za karambol! 5 osób zginęło. Około 60 zostało rannych [VIDEO]

Jak podaje „Fox News” do tego tragicznego wypadku doszło w niedzielę nad ranem lokalnego czasu niedaleko Pittsburgha w USA. W karambolu uczestniczyły dziesiątki pojazdów, w tym ciężarówki i autobus jadący z Nowego Jorku.

Rzecznik prasowy stanowej policji na antenie „Fox News” nawał ten karambol „ekstremalnie poważnym”. Dodatkowo policja podała, że zginęło co najmniej pięć osób. Około 60 trafiło do szpitali.

Niestety wśród rannych są dzieci. Najmłodsze z nich ma 7 lat. Nie wiadomo jednak, w jakim stanie są poszkodowani.

Władze poinformowały o pięciu ofiarach śmiertelnych.

– Około 60 ranych osób trafiło do trzech szpitali w hrabstwie Westmoreland – przekazał Carl DeFebo, rzecznik spółki zarządzającej autostradą Pennsylvania Turnpike.

Lokalne media sugerują jednak, że do tragedii mogło dojść przede wszystkim przez złą pogodę. W sprawie wszczęto śledztwo.

A crash on the Pennsylvania Turnpike kills 5 people and injures 50 others

A massive pileup involving tractor trailers, a tour bus and passenger cars killed five people and injured at least 50 others Sunday morning, authorities said. pic.twitter.com/z082L5EXq8

— Emil Nivantha Perera (@emilnivantha) January 5, 2020