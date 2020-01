Colin Kaepernick, była gwiazda amerykańskiego futbolu, zapowiada bojkot hymnu USA po ataku w Bagdadzie

„Rozpocząłem bojkot amerykańskiego hymnu” – oświadczył były gwiazdor futbolu amerykańskiego. Colin Kaepernick potępił „amerykańskie ataki terrorystyczne przeciwko Czarnym i Arabom” oraz amerykański „imperializm”. Z tym, że nie gra on już w lidze NFL od trzech lat.

Te wpisy futbolisty na Twitterze pojawiły się przed wznowieniem rozgrywek NFL. Bojkot hymnu przez Kaepernick nie jest tu niczym nowym…

Teraz opublikował swoje tweety po śmierci irańskiego generała Qassema Soleimaniego.

There is nothing new about American terrorist attacks against Black and Brown people for the expansion of American imperialism. — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) January 4, 2020

„W amerykańskich atakach terrorystycznych na Czarnych i Arabów nie ma nic nowego. Ma to związek z ekspansją amerykańskiego imperializmu” i pisze były zawodowy gracz. „USA zawsze karały i sankcjonowały Czarnych i Arabów, w kraju i za granicą. Amerykański militaryzm jest bronią używaną przez imperializm Stanów Zjednoczonych do narzucenia policyjnego nadzoru i pustoszenia nie-białego świata ” – dopisał w kolejnym tweecie.

America has always sanctioned and besieged Black and Brown bodies both at home and abroad. America militarism is the weapon wielded by American imperialism, to enforce its policing and plundering of the non white world. — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) January 4, 2020

32-letni Kaepernick był gwiazdą NFL do 2016 roku. Wtedy to zaczął klękać podczas grania hymnu amerykańskiego przed meczem. Miał to być protest przeciw brutalności policji wobec Murzynów.

Ten bojkot wywołał polityczną burzę w 2017 r. i reakcję prezydenta USA Donalda Trumpa, który brzydko nazwał klękających graczy i dodał, że należy ich wyrzucić ze stadionów. Zawodnik był zaproszony do Białego Domu, aby przedstawić swoje postulaty. Jednak spotkania z prezydentem Trumpem odmówił.

Kaepernick od 2017 r., po zakończeniu kontraktu z San Francisco, nie znalazł nowego klubu. Złożył nawet skargę przeciwko kierownictwu NFL, pod pretekstem, że „niesprawiedliwie odmówiono mu pracy”. W lutym 2019 r. podpisano jednak polubowne porozumienie. Podjął treningi, ale w ub. sezonie zatrudnienia nie znalazł.

Gwiazda futbolisty blednie

Gwiazda Kaepernicka zdaje się blednąć. Charakterystyczna jest tu odpowiedź jednego z kibiców: „Nigdzie na świecie Kaep nie zarobiłby tylu milionów, grając w futbol. Wolność, która to umożliwiła została opłacona krwią Amerykanów wszystkich ras. Okazał swoją ‘wdzięczność’ broniąc Fidela Castro, Qasem Soleimaniego i Iranu, nienawidząc tych, którzy zapewniają nam bezpieczeństwo”. Inni widzą motywy tej krytyki po prostu we frustracji ze spadku formy i schyłku jego kariery sportowej.

Wcześniej Amerykanie bojkotowali dość powszechnie firmę Nike, która obsadziła Kaepernicka w roli twarzy jej kampanii reklamowej. „Nike zmusiło mnie do wyboru między moją ulubioną marką a krajem” – pisali w postach. Teraz nie będzie lepiej.

.@Nike Due to your support of C.K. in your coming adds, I as an American can no longer support your company. #boycottNike #IStandForOurFlag pic.twitter.com/5JxSMD8SSO — AlterAtYeshiva (@alteratyeshiva) September 4, 2018

Źródło: Ouest France