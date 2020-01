Córka Sulejmaniego domaga się zemsty. Czy III wojna światowa to tylko kwestia czasu? [VIDEO]

Córka zamordowanego generała, spotkała się z prezydentem. Przywódca Iranu zorganizował to spotkanie, dlatego by złożyć kondolencję rodzinnie zmarłego. Kamery telewizji nagrały ich rozmowę.

– Niech Bóg cię chroni. Niech Bóg da ci cierpliwość. Bóg wynagrodzi cię za twój ból i smutek – powiedział do kobiety irański prezydent.

– Panie Rouhani, mój ojciec mścił się za swoich przyjaciół, gdy ich krew została przelana. Kto teraz pomści mojego ojca? – zapytała irańskiego przywódcę

– Oni to zrobią, każdy zemści się za krew, nie martw się o to – odpowiedział prezydent.

Przypomnijmy, że służby USA zabiły na lotnisku w Bagdadzie irańskiego generała dywizji Kasema Sulejmaniego, dowódcę elitarnej jednostki Al Kuds. Pentagon potwierdził, że akcję przeprowadzono na polecenie prezydenta Donalda Trumpa.

W samym ataku zginęło osiem osób, a dziewięć zostało rannych. Oprócz Sulejmaniego Amerykanie zabili jednego z dowódców irackiej milicji, Abu Mahdi al-Muhandisa. Według agencji Reutera, irański generał zginął w ataku dronów.

Szef irańskiego MON w związku z tym aktem, grozi USA i zapowiedział „miażdżącą zemstę za niesprawiedliwe zabójstwo Sulejmaniego”.

'Who is avenging my father's blood?' – #Soleimani's daughter to #Rouhani pic.twitter.com/iF4JjIYSTc

