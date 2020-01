Dynastia Trumpów. Syn i córka prezydenta wśród republikańskich faworytów do startu w wyborach 2024

Donald Trump Junior i Ivanka znaleźli się wśród faworytów do otrzymania nominacji Republikanów w wyścigu o Biały Dom w 2024 roku. Na pierwszym miejscu w sondażach jest wiceprezydent Mike Pence.

Sondażownia Monkey Survey przeprowadziła ankietę wśród osób zarejestrowanych jako Republikanie dotycząca tego, kto byłby najlepszym kandydatem partii w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Pierwsze miejsce z poparciem 40% ankietowanych zajął obecny wiceprezydent Mike Pence. Jako przyszłego prezydenta widza go zwłaszcza starsze osoby.

Już na drugim miejscu jest syn prezydenta, również Donald. Poparcie dla niego deklaruje dziś 29% Republikanów.Na czwartym miejscu znalazła się siostra Donalda Juniora – Ivanka. Dziś jej kandydatury ma 16% zwolenników. Trumpów popierają głównie młodsi Republikanie.

Członkowie Partii Republikańskiej nie biorą w ogóle pod uwagę tego, że ktoś inny niż Donald Trump mógłby uzyskać ich nominację do wyborów 2020. Tegoroczna konwencja partyjna będzie tylko formalnością i zapewne wielkim pokazem siły Donalda Trumpa, którego popiera aż 95% Republikanów. Żaden prezydent nie miał tylu zwolenników w łonie swej partii co Trump.

Sondaż dotyczący ewentualnych kandydatów w roku 2024 to kolejny dowód na wielkie poparcie dla Trumpa. Na czołowych miejscach są jego wiceprezydent i dwoje dzieci.

Trump świadomie wprowadza swa rodzinę do administracji Białego Domu. I Junior i Iwanka są jego oficjalnymi doradcami. Jawny nepotyzm nie budzi w USA jakichś większych kontrowersji. Amerykanie przyzwyczaili się już do politycznych dynastii i niemal dziedziczenia najwyższych stanowisk. Najbardziej znane przykłady to klany Kennedych, czy Bushów. W tym ostatnim przypadku prezydentami byli ojciec i syn. Kolejny był gubernatorem.