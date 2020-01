Francja: kolejna próba zamachu dokonana przez nożownika. Tym razem w Metzu [WIDEO]

Mężczyznę wymachującego nożem zauważono w porę w dzielnicy Borny w Metz (departament Mozeli). Na szczęście poza rannym kandydatem na terrorystę, nikt więcej nie odniósł obrażeń.

Po policję zadzwonili mieszkańcy bulwaru de Guyenne. Zauważyli oni ubranego dżelabę i uzbrojonego w nóż mężczyznę. Groził przechodniom i krzyczał „Allah Akbar”. Kiedy przybyła jednostka policji, miał ruszyć ich kierunku i nie słuchać wydawanych poleceń. Funkcjonariusze otworzyli więc ogień.

Jak widać po zamachu paryskim i pochwałach dla policjantów, którzy zabili terrorystę o podobnym profilu działania w Villejiuf ze strony MSW, także na prowincji funkcjonariusze nie wzbraniają się przed użyciem służbowej broi. Podobieństwa tych zamachów mogą wskazywać, że

do zradykalizowanych islamistów dotarło jakieś zewnętrzne przesłanie i zachęta do podjęcia takich działań.

Policjanci oddali w Metz 4 strzały. Trafili w nogi 28-latka, którego przewieziono później do szpitala.

Prokurator Metz stwierdził, że mężczyzna jest znany policji i ma swoją teczkę w aktach osób zradykalizowanych (słynne dossier S).

News Alert : #Metz , #France – A Knife wielding man who was threatening the public and the police while shouting "Allah Akbar" has been shot in the legs by the police .pic.twitter.com/veFe9YFjwi

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) January 5, 2020