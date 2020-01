Głosuj. Rosjanie za pomocą sondażu chcą ustalić „prawdę” o sojuszu Hitlera i Stalina [FOTO]

Rosyjskie wydanie Euronews zorganizowało sondę i pyta internautów kto ma rację w sporze Polska Rosja o prawdziwy obraz paktu Ribbentrop Mołotow. Opinie internautów sa podzielone niemal pół na pół.

Słowa Putina, który oskarżył Polskę o sojusz z Hitlerem wywołały gorące reakcje i dyskusje nie tylko w Polsce, ale i za granicą. W ostrym oświadczeniu odniósł się do nich premier Matusz Morawiecki.

Nie ma wątpliwości, że Rosja rozpoczęła kolejną kampanię propagandową przeciwko Polsce. Chce zrobić z nas sojuszników Hitlera współodpowiedzialnych za wybuch II Wojny Światowej i antysemitów. Temu służą rosyjskie media anglojęzyczne jak i rosyjskie wydania zagranicznych.

Portal Euronews stara się przedstawić stanowisko polskie i kłamstwa rosyjskie jako niemal równoważne głosy w sporze o historię. Tak jakby rożnie można byłoby interpretować sojusz Hitlera i Stalina i najazd Sowietów na Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, czy Finlandię po tym jak dyktatorzy postanowili podzielić Europe. Na Twitterze Euronews zamieścił sondę i internauci mogą odpowiedzieć na pytania:

„Polska I Rosja obwiniają się nawzajem o porozumienie z hitlerowskimi Niemcami. W czyją „prawdę” o II Wojnie swiatowej wierzysz bardziej : władz Rosji, czy w władz Polski.”

I druga sonda:

„W Polsce pakt Ribbentrop Mołotow nazywa się sojuszem Hitlera ze Stalinem, który doprowadził do potwornych zbrodni. W Rosji mówi się, że był to wymuszony krok, który opóźnił Wielką Wojnę Ojczyźnianą (tak Rosjanie mówią o II Wojnie Światowej, którą z Niemcami wywołali – przyp. red nczas). Twoim zdaniem ten pakt to: Wymuszony krok, czy Sojusz Stalina i Hitlera.

Sondy potrwają jeszcze 2 dni. Jak na razie w pierwszej sondzie 57% internautów staje po stronie Polski. W drugiej sondzie tylko 50,6% uważa, że mieliśmy do czynienia z sojuszem Hitlera i Stalina.

Mozna zagłosować wchodząc z naszego artykułu bezpośrednio na zamieszczone przez nas wpisy na Twitterze Euronews

#КУБ В Польше пакт Молотова-Риббентропа называют "союзом между Гитлером и Сталиным, приведшим к чудовищным преступлениям". В России говорят, что это вынужденный шаг, отсрочивший ВОВ на 2 года. По-вашему, этот пакт… https://t.co/xQsO2ToMDk#ссср #польша #россия #сталин #гитлер — Euronews на русском (@euronewsru) January 4, 2020

#КУБ Россия и Польша обвиняют друг друга в сговоре гитлеровской Германией. Чьей "правде" о Второй мировой войне вы верите больше? — Euronews на русском (@euronewsru) January 2, 2020