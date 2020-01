Hakerzy przejęli rządową stronę USA. Cyberprzestępcy grożą Trumpowi

Irańska Grupa Cyberbezpieczeństwa przejęła witrynę Federal Depository Library Program (odpowiada m.in. za publikację rządowych dokumentów). Hakerzy opublikowali groźby pod adresem USA.

Na rządowej stronie umieścili grafikę przedstawiającą krwawiącego po uderzeniu pięścią w twarz Donalda Trumpa. Na grafiką z Trumpem widnieje zdjęcie ajatollaha Alego Chameneiego oraz irańska flaga.

BREAKING: U.S. government website operated by the Federal Depository Library Program hacked and defaced by "Iranian hackers" pic.twitter.com/PtkLL9qovT

— BNO News (@BNONews) January 5, 2020